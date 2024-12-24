Прежде чем подавать документы, подумайте. Преподаватель назвал 7 пунктов, на которые следует обратить поступающим в педагогические вузы

Украинский преподаватель Киевского международного университета Александр Мирошниченко обратился к будущим поступающим с просьбой подумать, прежде чем поступать в педагогические вузы. В частности он обратил внимание на успешность абитуриентов на выпускных экзаменах, зарплаты учителей и важность уважения к детям в этой профессии.

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Сообщение с советами педагог разместил в Facebook. Он также указал, что те поступающие, которые не могут жить без педагогики, должны смело поступать на соответствующую специальность.

"После Нового года выпускники начинают интенсивно готовиться к поступлению в вузы. И родители вместе с ними. Волнуются, выбирают, размышляют. И какая-то часть пойдет в педагогические. Вот именно к тем, кто собирается выбрать свою судьбу в области педагогики, у меня просьба. Перед тем как подавать документы, подумайте о таких важных вещах", – написал Мирошниченко.

По его словам, плохая успеваемость не должна стать поводом учиться на педагога. Несмотря на то, что конкурс на эту специальность меньше, все же от такого выбора зависит судьба не только будущих учителей, но и учеников, которых нужно будет учить.

Не обошел преподаватель вниманием и зарплату учителей, ведь они маленькие, а кардинального повышения оплаты труда педагогов не предполагается. Поэтому поступающим нужно сразу думать, чтобы потом не жаловаться на то, что они будут мало получать.

Те абитуриенты, которые считают, что все дети "тупые сволочи, а родители не лучше своих детей", не станут счастливыми в профессии.

Кроме того, когда абитуриенты греют в сердце образ "человека, занимающегося самой тяжелой и самой нужной профессией в мире", им точно не стоит идти в педагогику. Ведь, любая профессия имеет свои трудности, если заниматься профессионально.

По словам преподавателя, профессия учителя не даст уважения исключительно по признаку записи в трудовой книжке, разве что ее иллюзию. Так что искать гарантии уважения к себе выбирая эту профессию бесполезно.

"Если вы хотите "уважения по признаку профессии" – это лечение каких-то ваших давних психологических травм. И профессия учителя не даст вам уважения исключительно по признаку записи в трудовой книжке. Разве что иллюзию уважения. Так что искать гарантии уважения к себе в профессии учителя дело бесполезно", – заметил Мирошниченко.

Тем абитуриентам, которые не умеют уважать детей, как и взрослых людей, не следует выбирать профессию учителя. Ведь талант педагога заключается в умении найти подход к каждому.

Тем поступающим, которые не представляют свою жизнь без учительства, любят учить и получают от этого удовольствие, несмотря на все недостатки этой профессии, стоит смело подавать документы в педагогический университет, подытожил Мирошниченко.

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