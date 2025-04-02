'Німі на панщину ідуть'. Сеть удивила подготовка к аттестации учительницы, которая 'не хотела злить директора'

В сети разгорелась бурная дискуссия из-за учительницы, которая уже неделю готовит презентацию к аттестации, хотя в Положении для оценки работы педагогов в Украине такие требования не зафиксированы. Педагог якобы делает это по единственной причине – "не хочет злить директора" заведения, где работает.

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Все началось с того, что украинский образовательный деятель Игорь Ликарчук процитировал в группе "ДУП.Школа" в социальной сети Facebook комментарий, который оставили под одним из его сообщений, осуждая такие действия и сравнил возникшую ситуацию с панщиной в Украине.

"Первое – тупой директор – смертельная опасность для жизни учебного заведения и его оттуда нужно гнать грязной метлой. Второе – "Німі на панщину ідуть..." (Т. Шевченко)", – говорит Ликарчук, вспоминая строки из стихотворения Тараса Григорьевича Шевченко "І виріс я на чужині".

Украинцы активно присоединились к обсуждению, соглашаясь с мнением образовательного деятеля. Многие написали, что такие директора часто пользуются своей властью, а учителя выполняют "просьбы", чтобы не потерять работу или прибавку к зарплате:

"Учительница хорошо осознает, что директор-распорядитель поощрений в коллективе. Поэтому следует делать все, чтобы похвалу, деньги и особое отношение получить максимально", – пишет один из пользователей.

Ранее OBOZ.UA писал, что показало исследование в украинских школах за границей. Выяснилось, что за границей работают учителя, которые не получают зарплаты и им не засчитывается педагогический стаж. Кроме того, нередко такое заведение работает как кружок, который посещают люди всех возрастов и уровня владения языком. В то же время стали появляться образовательные хабы "русского мира", адаптирующегося под украинский.

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