Учителя без зарплаты, 'русский мир' и испуганные дети: что показало исследование в украинских школах за границей

В украинских школах за границей работают учителя, которые не получают зарплаты и им не засчитывается педагогический стаж. Кроме того, нередко такое заведение работает как кружок, который посещают люди разного возраста и уровня владения языком. В то же время стали появляться образовательные хабы "русского мира", который адаптируется под украинский.

Видео дня

Об этом рассказала директор Международного института, образования, культуры и связей с диаспорой (МИОК) при Национальном университете "Львовская политехника" Ирина Ключковская в интервью Главком. Она отметила, что, согласно недавнему исследованию, у детей появились большие психологические проблемы, ведь они травмированы войной, а также должны адаптироваться к чужой среде.

"Исследование показало постоянство проблем организационных, финансовых, отсутствие стажа учителей в субботних и воскресных школах за границей. Это все было и есть. А теперь взорвались очень сильные психологические проблемы у детей. Это страшные случаи, когда дети рассказывали о сиденьях в подвалах, испуг от громких звуков. Они говорят, что нельзя во время войны слушать веселые песни. Они травмированы войной, но это адаптация к чужой среде. Ребёнок не знает языка, ничего не знает. Школам не хватает психологов", – сказала Ключковская.

"Во всех школах проявилась проблема взаимодействия украиноязычных и русскоязычных детей. Также, как уберечь украинские ячейки от "русского мира", который мимикрирует под украинский, придумывая всякие образовательные хабы, знает что под названием "Славянская школа", затягивая туда наших детей", – добавила она.

Специалист подчеркнула, что школьные программы нужно верифицировать во вновь созданных заведениях. Ведь, по ее словам, уже фиксировались случаи извлечения из программ тем, связанных с национально-освободительными соревнованиями украинцев и вопросом Голодомора.

Эксперт отмечает, что в Верховной Раде уже начался процесс, чтобы субботние и воскресные школы закрепить законодательно. Кроме того, государство может помогать учебным заведениям информационными материалами для облегчения работы педагогов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, три совета, как сохранить идентичность украинцев за границей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!