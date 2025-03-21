Школьники общаются на русском: образовательный эксперт дала три совета, как сохранить идентичность украинцев за границей

Многие семьи с детьми, которые сейчас находятся за границей, принимают решение не возвращаться в Украину в ближайшее время. Именно поэтому страна должна сохранить связь со школьниками, чтобы ребята общались на украинском языке, знали о своей культуре и могли бы вернуться тогда, когда захотят.

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Об этом отметила образовательный эксперт Лариса Жигун в сообщении Оsvita.ua. В то же время специалист подчеркнула, что многие украинские дети за рубежом при интеграции в местную среду общаются на русском языке и просят, чтобы с ними на нем говорили. Если ничего не делать с такими школьниками, они могут перестать чувствовать Украину своей.

"Мы уже видим тревожные сигналы: дети, которые приходят в украинские образовательные центры в Польше, просят говорить с ними на польском или русском, потому что не знают или не привыкли к украинскому языку. Они не слышат его дома, не используют в повседневной жизни и, если ничего не изменить, через несколько лет они могут перестать чувствовать Украину своей", – отмечает Жигун.

Эксперт дала три совета, как помочь украинским детям за границей сохранить их идентичность. Первое, что необходимо сделать, это распространить информацию среди родителей о возможности преподавания украинского языка в школах за границей. Ведь, для детей важно сохранение языковой среды.

Кроме того, важно поддерживать неформальное украинское образование. Дистанционное обучение не обеспечивает ученикам живого общения. Поэтому важно уделять особое внимание украиноведческим курсам, субботним школам, образовательным центрам и другим пространствам, где дети могут говорить по-украински.

Также государство должно формировать четкую политику сохранения идентичности и создавать условия, при которых украинские дети, даже находясь за границей, будут украинцами. Для этого необходимо сделать образование украинским доступным, интересным и нужным, независимо от места пребывания ребенка.

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