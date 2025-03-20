'Директор школы будет писать жалобу на Лешу из 8 класса?' Артур Пройдаков объяснил, почему запретить русский язык на переменах будет тяжело

Язык, на котором общаются ученики на переменах, должна контролировать администрация школы. Однако директора учебных заведений имеют достаточно рабочей нагрузки, чтобы заниматься таким вопросом.

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На этом заметил учитель украинского языка и литературы, входящий в топ-10 учителей мира по версии Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков в интервью "Літера ЛТД". По его словам, сложно будет представить, что директор школы будет контролировать на каждом перерыве соблюдение этого правила. Более того, вряд ли руководитель учебного заведения будет писать жалобу на школьника, например, 8-го класса за то, что тот общается на русском на перемене.

"Это будет очень тяжело, потому что у администрации школы куча своих вопросов, а еще директор будет ходить мониторить, что на перерывах там происходит. И я могу предположить что директор увидит – ребенок на перемене говорит по-русски. Директор скажет: "Лёша, сколько можно? Говори по-украински". Леша скажет: "Хорошо". И все, директор пойдет, она же не будет писать дело или жалобу официальную на Лешу из восьмого класса", – отмечает Пройдаков.

Он считает, что в определенных школах может быть какой-то контроль за соблюдением правила, в то время как в других дети как общались на перерывах на русском, так и будут продолжать на нем говорить.

Кроме того, Пройдаков подчеркнул, что все больше русского стало звучать не только среди школьников.

"Я слышу вокруг школы, на перерывах старшеклассники между собой могут говорить. Кто-то говорит на украинском, кто-то на русском. Но русский достаточно фоном звучит в общественном пространстве, вокруг себя, в транспорте и так далее", – говорит педагог.

Учитель говорит, что делает замечания школьникам, если они общаются не по-украински.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в украинских школах хотят запретить общение на русском языке не только на уроках, но и на перерывах, в столовых и укрытиях. Об этом говорится в законопроекте №13072, согласно которому должно состояться создание украиноязычной среды в учебных заведениях.

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