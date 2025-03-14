В школах хотят запретить русский язык на переменах, в столовых и укрытиях: что известно

В украинских школах хотят запретить общение на русском языке не только на уроках, но и на перерывах, в столовых и укрытиях. Такое условие предусматривает законопроект №13072, согласно которому должно состояться создание украиноязычной среды в учебных заведениях.

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Авторы проекта подчеркивают, что администрация школ и педагоги должны поощрять учеников к общению на государственном уровне. В то же время, в зарегистрированном документе, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады, указано, что никакого принуждения или наказания за несоблюдение этих правил не предусмотрено.

Цель инициативы состоит в содействии формированию украинской языковой компетентности и идентичности. Также к созданию украиноязычной среды должны приобщиться и родители.

Согласно законопроекту исключения предусматриваются при изучении иностранных языков, общении языками национальных меньшинств в специализированных классах, а также преподавания отдельных предметов на английском или других языках Европейского Союза.

В настоящее время зарегистрированный документ находится на рассмотрении парламента.

Напомним, Министерство образования и науки (МОН) поддержало запрет общаться на русском на перерывах в школах. Как отметил министр образования Оксен Лисовой, в документ были внесены определенные изменения, однако это не повлияло на общее решение. Глава МОН отметил, что также необходимо предусмотреть возможность равноправного развития языков национальных сообществ Европейского Союза, однако это не распространяется на русский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что если школьникам запретят общаться на русском языке на перерывах, это может привести к подростковому протесту.

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