Запрет школьникам общаться на русском на переменах вызовет подростковый протест: образовательная экспертка предупредила о рисках

Если школьникам запретят общаться на перерывах на русском языке, это может привести к подростковому протесту, ведь это естественное состояние для такого возраста. Об этом отметила образовательная экспертка Иванна Коберник.

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В подкасте Сила выбора она рассказала, что когда детям будут что-либо запрещать, они начнут защищать свои права. По словам Коберник, школьников нужно не наказывать, а давать возможность посещать курсы украинского языка, ведь если ученики не могут отвечать на уроке государственным, то проблема может крыться и в преподавании.

"Да, они должны говорить на украинском в школе, потому что это часть образовательного процесса. Но перерыв – это частное время, а согласно Закону, использование любого языка не запрещено в частной жизни. То есть я очень боюсь, и мне не нравится это решение, без его содержательного наполнения. Потому что оно только приведет, по моему мнению, к подростковому протесту. а мы будем защищать свои права", – говорит Коберник.

"Я считаю, что этим детям должны быть предложены обязательные уроки украинского. То есть, если вы учитесь в 6-м, 7-м или там 10-м классе, и до сих пор не можете ответить на украинском, то что-то не так с преподаванием на украинском в этой школе. Добавьте дополнительные уроки, чтобы дети могли поучиться. Потому что просто запрет, оно не сработает так", – добавляет она.

Кроме того, по словам образовательного эксперта, нужно обращать внимание на наполнение украиноязычного контента. К примеру, распространение лучших украинских блогеров и увеличение продукта на общественном телевидении. По ее мнению, это то, что сработало бы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иванна Коберник назвала два школьных предмета, которые преподаются не так, как нужно.

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