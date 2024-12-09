"Программа оторвана от жизни": Иванна Коберник назвала два школьных предмета, которые преподаются не так, как надо

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Программа оторвана от жизни': Иванна Коберник назвала два школьных предмета, которые преподаются не так, как надо

В украинских школах преподают физику и химию по программам, оторванным от жизни. В частности, материалы предусматривают слишком много теории и недостаточно практики.

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Об этом рассказала соучредительница ОО "Смарт образование" и "Родительский контроль" Иванна Коберник в подкасте Говорит Опора. Она отметила, что в Украине не хватает и учителей этих предметов. Кроме того, программа физики имеет слишком большой объем, однако на нее не предусмотрено достаточное количество времени.

"Программа оторвана от жизни": Иванна Коберник назвала два школьных предмета, которые преподаются не так, как надо

"Программа по физике, по химии сейчас очень оторвана от жизни, она очень затеоретизирована в химии. Это история химии и в самом деле по поводу практических вещей ну сейчас возможно немного другие вещи, я знаю что некоторые частные школы работают там по британским учебникам, которые они считают более современными. По физике там есть отдельная проблема. Выяснилось, что объем программы по физике у нас такой как у алгебры и геометрии вместе взятых, только алгебры и геометрии четыре часа в неделю, а физики два", – рассказала Коберник.

"Объем материала, который предусматривает программа ВНО такой, что ты должен с дорогим репетитором заниматься каждый день. То есть ни один живой ребенок, если он там не в 2% гениев, не может изучить программу по физике, если он просто дважды в неделю ходит к своему учителю в школе и эта проблема до сих пор не решена. Программа эта не просмотрена, то же и с химией", добавила она.

"Программа оторвана от жизни": Иванна Коберник назвала два школьных предмета, которые преподаются не так, как надо

Коберник объясняет, что бороться с этой проблемой Министерство образования и науки должно не самостоятельно. Например, ученые и преподаватели, составляющие программы, могут посоветоваться с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и и получить рекомендации по необходимым знаниям по физике и химии для соответствующих специалистов.

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