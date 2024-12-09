'Программа оторвана от жизни': Иванна Коберник назвала два школьных предмета, которые преподаются не так, как надо

В украинских школах преподают физику и химию по программам, оторванным от жизни. В частности, материалы предусматривают слишком много теории и недостаточно практики.

Видео дня

Об этом рассказала соучредительница ОО "Смарт образование" и "Родительский контроль" Иванна Коберник в подкасте Говорит Опора. Она отметила, что в Украине не хватает и учителей этих предметов. Кроме того, программа физики имеет слишком большой объем, однако на нее не предусмотрено достаточное количество времени.

"Программа по физике, по химии сейчас очень оторвана от жизни, она очень затеоретизирована в химии. Это история химии и в самом деле по поводу практических вещей ну сейчас возможно немного другие вещи, я знаю что некоторые частные школы работают там по британским учебникам, которые они считают более современными. По физике там есть отдельная проблема. Выяснилось, что объем программы по физике у нас такой как у алгебры и геометрии вместе взятых, только алгебры и геометрии четыре часа в неделю, а физики два", – рассказала Коберник.

"Объем материала, который предусматривает программа ВНО такой, что ты должен с дорогим репетитором заниматься каждый день. То есть ни один живой ребенок, если он там не в 2% гениев, не может изучить программу по физике, если он просто дважды в неделю ходит к своему учителю в школе и эта проблема до сих пор не решена. Программа эта не просмотрена, то же и с химией", – добавила она.

Коберник объясняет, что бороться с этой проблемой Министерство образования и науки должно не самостоятельно. Например, ученые и преподаватели, составляющие программы, могут посоветоваться с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и и получить рекомендации по необходимым знаниям по физике и химии для соответствующих специалистов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в МОН назвали три предмета, которые скоро некому будет преподавать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!