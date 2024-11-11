Дефицит учителей: в МОН назвали три предмета, которые скоро некому будет преподавать

В Украине наиболее остро наблюдается дефицит учителей английского языка, математики и физики. Педагогов по этим дисциплинам не хватало и до 24 февраля 2022 года.

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В общем, около 4% ставок вакантны. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в эфире телемарафона.

"Около 4% от общего количества ставок у нас вакантны. И, в первую очередь, это должности, которые и до полномасштабного вторжения были в дефиците, постоянно не заполнены. Это учителя английского языка, математики, физики ну и других Объективно, ситуация во время полномасштабного вторжения не существенно изменилась", – сказал чиновник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал важное объявление для учителей – все педагогические работники школ с января будут получать фиксированную доплату в размере 1000 гривен, с сентября 2025 она увеличится до 2000 гривен.

Накануне министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял, что в украинской системе образования трудно удерживать хороших педагогов, ведь они понимают, что могут заработать больше. Кроме того, с началом полномасштабной войны России против Украины снизился контингент педагогов примерно на 10 тысяч.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине впервые проведут сертификацию учителей английского языка.

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