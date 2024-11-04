В Украине впервые проведут сертификацию учителей английского языка

В Украине распространят сертификацию педагогов на учителей английского в 2025 году. Присоединиться к независимому оцениванию сможет 500 школьных преподавателей.

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Соответствующий приказ о категориях учителей, которые смогут принять участие в сертификации, и их предельное количество, подписан министром образования и науки, сообщает Оsvita.ua. В следующем году пройти сертификацию смогут 1500 педагогов начальных классов и по 1000 украинского языка и литературы, математики истории и гражданских дисциплин.

Регистрация для участия в сертификации продлится с 23 декабря 2024 года по 09 января 2025 года в два этапа.

Во время первого этапа с 23 декабря по 06 января педагоги будут регистрироваться в пределах предельного количества, определенного для каждой области.

Во время второго этапа, с 07 по 09 января, зарегистрироваться для прохождения сертификации учителя смогут в пределах общего предельного количества, определенного приказом для каждой предметной категории, если она не будет исчерпана во время первого этапа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько учителей истории прошло в финальном этапе сертификации-2024.

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