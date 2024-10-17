Стало известно, сколько учителей истории примет участие в финальном этапе сертификации-2024 и когда он пройдет

330 учителей истории и гражданских дисциплин примут участие в финальном этапе сертификации. В рамках последней части оценивания состоится изучение практического опыта педагогов предметов гражданской и исторической образовательной и образовательной отрасли "Суспільствознавство".

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Об этом сообщила Государственная служба качества образования (ГСКО) в Facebook. Там отметили, что третий этап сертификации будет проходить с 28 октября по 29 ноября 2024 года.

К оцениванию планируется привлечь 560 сертифицированных экспертов, которых подготовила ГСКО. После изучения практического опыта на заседании комиссии Госслужбы будет определен пороговый балл успешного прохождения сертификации для каждой категории учителей.

Напомним, 81% педагогов истории и гражданских дисциплин успешно прошли первый этап в рамках сертификации педагогов. Для участия в сертификации зарегистрировались 462 учителя, 406 из них явились на пункты тестирования для выполнения теста. К следующим этапам сертификационной процедуры допущено 332 учителя истории и гражданских дисциплин.

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