Более 80% учителей истории прошли первый этап сертификации: когда следующее оценивание

В Украине 81% учителей истории и гражданских дисциплин успешно прошли независимое тестирование профессиональных знаний и умений – первый этап в рамках процедуры сертификации педагогов. Следующий этап состоится в течение 11-14 октября.

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В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что передали соответствующую информацию в Государственную службу качества образования Украины. Те педагоги, которые не прошли первый этап (набрали менее 70 тестовых баллов из 116), не допускаются к следующей части оценивания.

В УЦОКО рассказали, что для участия в сертификации зарегистрировались 462 учителя, 406 из них явились на пункты тестирования для выполнения теста. К следующим этапам сертификационной процедуры допущено 332 учителя истории и гражданских дисциплин.

Участники получили результаты в электронных кабинетах и могли подать апелляцию. В Украинский центр поступило три таких заявления.

Следующим этапом сертификации учителей истории является самооценка участниками собственного педагогического мастерства и изучение практического опыта работы участников сертификации.

После него участники узнают, кто примет участие в третьем этапе, который продлится с 28 октября по 29 ноября и будет предусматривать изучение практического опыта работы педагогов.

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