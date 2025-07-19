''Начинаете с фразы ''откройте параграф №...''? Вы уже проиграли''. Украинский учитель вступился за коллег, которые развлекают детей и снимают тиктоки

Украинский учитель географии Андрей Уткин вступился за коллег, которые снимают тиктоки. В частности, педагог отметил, что все зависит от цели, которую преследует человек, а соцсеть – это инструмент. Более того, школьные преподаватели, которые начинают урок с фразы "откройте параграф №..." уже проиграли перед детьми.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA педагог отмечает, что современные дети живут в визуальной среде, поэтому чтобы до них достучаться, нужно использовать знакомые им форматы. Однако, если нет глубины и владения материалом, то никакая картинка не поможет.

"В современном мире педагог, который заходит в класс с морально устаревшим учебником и начинает с фразы "откройте параграф №...", – вступает в соревнование, которое уже проиграл еще до начала. Дети живут в динамичной визуальной среде. И если мы хотим достучаться, должны использовать знакомые им форматы: стримы, тиктоки, интерактивы. Но форма никогда не должна идти впереди содержания. Если нет глубины, подготовки, владения материалом – ни одна картинка не поможет", – отмечает Уткин.

Он добавляет, что проводил опрос среди родителей, школьников и учителей. Оказалось, что большинству присутствие педагогов в соцсетях не проблема. В то же время, детям нравится, когда они имеют общие интересы с учителем, который становится не только наставником, но и тем. кто может пошутить, принять и понять. В то же время, Уткин отмечает, что необходимо четко осознавать, о чем говорить и как это влияет на аудиторию.

"Соцсеть – это инструмент. Если учитель ведет ее для себя, для близких – это нормально. Если же работает публично как образовательный блогер, то это уже другая ответственность: надо четко осознавать, что ты говоришь и как это влияет на аудиторию", – добавляет педагог.

Учитель географии считает, что гениальные педагоги, которые работали 100 лет назад частично тоже были аниматорами, однако тогда не существовало такого понятия. А сейчас подобные способности обесценивают, но он считает, что те учителя, которые имеют театральность и эмоцию не клоуны, а харизматичные специалисты.

"Детям безразлично, ты "молодой специалист" или "ведущий методист Вселенной". Но они точно запомнят, как ты их поддержал, удивил или рассмешил. Суть не в том, что именно ты даешь. А в том – как. И если учитель умеет донести содержание красиво и вдохновенно – это не просто хорошо. Это и есть настоящий педагог", – резюмировал Уткин.

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