Ученик не видит целостной картины: учитель географии объяснил главный недостаток НУШ и дал совет, как это исправить

Учитель географии Андрей Уткин объяснил главный недостаток программы Новой украинской школы. В частности, он указал на то, что нет синхронизации между предметами, учителя говорят о подобных вещах в разное время. В связи с этим ученики не видят целостной картины.

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Об этом педагог рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, у детей знания распадаются на отдельные фрагменты, вместо выстраивания логической системы.

"Одна из главных проблем, на мой взгляд, – нехватка синхронизации между предметами. Когда разные учителя говорят о подобных вещах в разное время, с разной терминологией, без согласования – ученик не видит целостной картины. У него знания распадаются на отдельные фрагменты, вместо того чтобы выстраиваться в логическую систему", – отметил Уткин.

Он подчеркивает, что эту проблему можно решить через сотрудничество учителей и предметных команд, которые создают учебные программы. Педагог убежден, что пока каждый предмет существует в собственном информационном "вакууме", до тех пор дети будут теряться между ними.

Сам же учитель поддерживает философию НУШ, ведь она позволяет применять деятельностный подход и развивать критическое мышление у детей. Однако иногда программа перегружена, а темы представлены фрагментарно.

"Я, как и большинство, работаю по программе НУШ и в целом поддерживаю ее философию. Это действительно шаг вперед: деятельностный подход, межпредметность, развитие критического мышления. Но как учитель-практик вижу и системные проблемы. Программа иногда перегружена, темы представлены фрагментарно, а учебные материалы не всегда соответствуют задекларированным подходам", – добавил педагог.

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