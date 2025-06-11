''Виновата не НУШ, а родители''. В сети возникла дискуссия из-за школьников, которые в 5–7 классах не умеют читать

В социальной сети Тhreads возникла дискуссия относительно умения читать учениками 5–7 классов, которые учатся по программе Новой украинской школы. В частности, одна из учительниц с никнеймом nadinsalii отметила, что дети не владеют этим навыком. Поэтому, по ее словам, ежегодно количество тех, кто не сдаст национальный мультипредметный тест, будет расти.

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Под сообщением учительницы пользователи сети высказали свое мнение. Так, некоторые из них указали на то, что виновата в такой тенденции не программа, а родители, которые не учат детей базовым вещам. Кроме того, есть такие ученики, которые в 11 классе до сих пор читают по слогам.

"Нарвусь сейчас на критику Но, каждый год тех, кто не сдаст НМТ, будет больше. Не из-за сложности тестов или прихоти МОН, а банально из-за того, что в 6-7 классах (НУШ) есть ученики, которые не умеют читать", – написала учительница.

"Виновата не НУШ, виноваты родители, которые не научили детей базовым вещам. Учусь в 11 классе, до сих пор есть несколько одноклассников (2-3) которые или читают по слогам, или читают первую половину слова, а дальше просто додумывают. Вопрос к родителям, а не школе".

"Это манипуляции. Родителей не интересовало, как это ничего не делая, у ребенка 10 по математике. Какое умное дитя! Результат – полное незнание предмета! Не набрать 5 правильных ответов за школьный курс математики за 7 лет! А учителя конечно же виноваты. Ну а кто?! Не родители же".

В то же время, к обсуждению присоединились и те, кто закончил школу до внедрения реформы НУШ и указали на то, что проблемы с чтением существовали и до нее.

"Да еще до НУШ мои одноклассники некоторые не умели нормально читать до 10 класса. Я закончила школу в 2018 году".

"Да ну не, я училась до НУШ и в 11 классе все равно были индивиды, которые читали по слогам. Больше вопрос к тому, что у людей отсутствует какая-либо эрудиция. Особенно у тех, кто не может сдать НМТ по математике. Потому что там есть такие задачи, которые можно решить даже без использования формул, благодаря логике и набрать проходной балл".

"У меня была одноклассница которая в 11 классе читала по слогам, что уж там говорить о таблице умножения и ВНО".

"Проблема не в НУШ, а в том что родителям пофиг. Выпускной в садике, 50% детей, если не больше, имеют логопедические проблемы, но почти все идут в школу "как-то будет", вот оно как-то и получается".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница спровоцировала дискуссию в сети сообщением о проблемах образования.

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