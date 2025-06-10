''Школа пытается обучать детей, которые в 3 года уже разблокируют iPhone''. Учительница спровоцировала дискуссию в сети сообщением о проблемах образования

Учительница украинского языка Мария Дудко указала на проблемы образования в Украине. В частности, она отметила, что школьная система времен каменного века, а учебные заведения пытаются учить детей, которые в три года уже умеют разблокировать айфоны.

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Об этом педагог написала в заметке в Тhreads. Она подчеркивает, что проблема не в детях и учителях, а в устаревшей модели системы образования.

"Наша школьная система – это мамонты и каменный век. А школа пытается обучать там детей, которые в 3 года уже разблокируют айфон. НМТ показал одно: старая модель – мертва. Но все боятся это признать. Проблема не в детях. Не в учителях. Проблема в системе, которую пора выбросить. И НУШ это пытается пофиксить. Кто еще верит в "раньше было лучше"? Действительно?" – написала Дудко.

Украинцы присоединились к обсуждению, однако в своих мыслях разделились. Некоторые согласились с педагогом, а кто-то нет.

"То есть дети не подготовились к НМТ – тесту, который и так максимально упростили – и в этом виновата система? И, мол, НУШ это исправит? Новая украинская школа, где знаний дают в десять раз меньше, чем раньше? И результатом этой "реформы" будет поколение, которое, по уровню осведомленности, мало чем будет отличаться от среднестатистического американца, который не знает ни одной страны, кроме США?"

"Согласна с вами. Система образования фундаментально не менялась несколько веков. Корректировалось только содержание. А в современном мире зазубривание информации, которое на 80% не пригодится в жизни, вообще, не имеет смысла".

"Извините, как пофиксить, когда учителю предоставляют только учебник, об УМК речи вообще нет. А из доступной техники только доска и мел. Или вы из тех, кто считает, что на каждый урок учитель сам должен разрабатывать презентации, интерактивные упражнения, онлайн упражнения и т.д.? И, конечно, работать с собственной техникой? Норм учителям и НУШ на один зуб. Не в этом, к сожалению, проблема".

"Я учитель в старшей школе. Преподаю и по старой программе и по НУШ. Это небо и земля. Раньше учили детей азам, разбирали все основательно. А новая программа только приучила детей к развлечениям и честно говоря лени. А искусственный интеллект все это добил окончательно. Все решает ИИ. Телефон у бубочки же не заберешь на контрольной, частная собственность, а потом читаешь произведения написанные как под копирку. Вот когда поколение искусственного интеллекта начнет нас лечить, строить нам дома и самолеты, вот тогда мы увидим результат".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иванна Коберник поддержала учеников, которые не сдали НМТ по математике.

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