Где в Украине выпускники лучше всего знают математику, а где – хуже всего: таблица по регионам

Хуже всего математика на национальном мультипредметном тесте сдали выпускники из Николаевской области – только 10,11%. В то же время, из Закарпатской, Запорожской и Полтавской областей менее 12% участников экзамена преодолели пороговые 150 баллов.

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В то же время, лидируют в сдаче тестирования город Киев, Львовская область и заграница. В этих регионах более 20% абитуриентов получили 150+ баллов. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Более 170 баллов получили абитуриенты из Киева – 8,73%. Самый низкий показатель (в этом сегменте) также в Николаевской области – 2,99%.

Напомним, самые низкие результаты по украинскому языку на НМТ показали поступающие Николаевской области, где экзамен сдало лишь 26,58%. Также, неожиданно, только 26,83% учащихся справились с тестированием на Закарпатье.

В то же время, лидером в составлении предмета оказался город Киев – 41, 77% учащихся успешно преодолели пороговый балл. На втором месте оказался Львов – 41,32%. Кроме того, эти области предшествуют почти везде по самым высоким результатам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что наибольшее количество поступающих, которые получили 200 баллов на НМТ-2025, – по математике.

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