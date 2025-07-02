МОН назвало предмет с наибольшим количеством 200-бальников на НМТ-2025

Наибольшее количество абитуриентов, получивших 200 баллов на национальном мультипредметном тесте в 2025 году, – по математике. Таких участников экзамена уже 1163. На втором месте английский язык – 765 выпускников школ получили максимальные результаты. Третьим по успеваемости стал украинский язык – 658 участников имеют по 200 баллов.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Там отметили, что всего 2414 поступающих сдали хотя бы один предмет на 200 баллов. Среди низ 250 имеют высший балл по двум предметам, 31 – по трем предметам. Еще трое поступающих набрали максимальные 800 баллов по всем четырем предметам.

В то же время. 11,7% поступающих не справились с математикой. Однако МОН подчеркнуло, что в прошлом году этот показатель был выше – 14%. Среди выборочных предметов самой сложной оказалась физика 10% поступающих ее не сдали. Химию – 6%, испанский язык – 4,5%.

МОН отметило, что количество участников НМТ, которые выбирают эти предметы незначительное, поэтому шкала оценивания для них становится более чувствительной.

"Несмотря на сложные обстоятельства военного времени, абитуриенты из всех регионов, в том числе и прифронтовых, демонстрируют высокую мотивацию, явку и конкурентоспособные результаты. Это важное свидетельство зрелости украинской молодежи и устойчивости нашей образовательной системы", – сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Всего на НМТ 2025 года зарегистрировались 317 083 участника – это больше, чем в 2024 году. Из зарегистрированных в этом году 236 529 — нынешние выпускники. Другие — те, кто возвращается к высшему образованию после перерыва, уже в возрасте старше 18 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что вопрос из теста на НМТ-2025 по украинскому языку запутало сеть.

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