Неожиданно: стало известно, какие регионы Украины показали самые низкие результаты НМТ по украинскому языку

Самые низкие результаты по украинскому языку на национальном мультипредметном тесте показали поступающие Николаевской области, где экзамен сдало лишь 26,58%. Также, неожиданно, только 26,83% учеников справились с тестированием на Закарпатье.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Несмотря на такие результаты в отдельных регионах, в целом тестирование сдали неплохо, заверил чиновник.

"Самые низкие результаты по украинскому языку показали в Николаевской области (26,58%) и, как ни странно, на Закарпатье (26,83%). Здесь совпадение даже среди тех, кто набрал "170+" баллов. В целом, если брать средние значения, регион (восточный или западный) существенно не влияет на успешность по украинскому языку. Его в целом сдали в этом году все достаточно неплохо", – написал Бабак.

В то же время лидером в сдаче экзамена оказался город Киев – 41, 77% учеников успешно преодолели пороговый балл. На втором месте оказался Львов – 41,32%. Кроме того, эти области лидируют почти всюду по самым высоким результатам, сообщает чиновник.

Напомним, наибольшее количество поступающих, которые получили 200 баллов на НМТ-2025, – по математике. Таких участников экзамена более 1163. На втором месте английский язык – 765 выпускников школ получили максимальные результаты. Третьим по успеваемости стал украинский язык – 658 участников имеют по 200 баллов.

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