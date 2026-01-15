13-летний украинский школьник стал самым молодым в Европе специалистом с сертификацией Oracle. Фото

13-летний Арсений Голованев из поселка Краснополье Сумской области стал самым молодым специалистом с сертификацией Oracle* в Европе. Он сдал международный сертификационный экзамен по Java, получив 89% при проходном балле 65%.

Об этом информирует DOU. Программированием парень начал заниматься еще в начальной школе: сначала работал со Scratch, впоследствии изучал Python, а позже перешел на Java. В 2023 году из-за боевых действий его семья вынужденно переместилась из Краснополья в Сумы, где Артем продолжил обучение в школе.

В июне 2024 года парень начал изучать курс Java, а уже в 12 лет был готов сдавать сертификационный экзамен. Но по правилам Oracle допуск возможен только с 13 лет, поэтому после переговоров с компанией ему разрешили пройти испытания через месяц после 13-летия.

Первая попытка состоялась в ноябре 2025 года, однако из-за воздушных тревог и перебоев с электроснабжением пройти тестирование не удалось. После обращения в компанию Голованеву дали шанс на повторное прохождение теста. В следующий раз ему обеспечили резервные источники питания и стабильный интернет. Арсений стал шестым и самым молодым учеником благотворительного фонда, где он проходит обучение, который прошел сертификацию Oracle.

В дальнейшем парень планирует продолжить изучение Java, а также готовиться к следующей сертификации Oracle Java SE 21 Developer Professional.

"Я хотел бы создать собственный учебный проект для закрепления знаний на практике, ведь хочу принять участие в разработке реального коммерческого проекта, где смогу получить опыт командной работы, процессов разработки и ответственности за результат", — рассказал Голованев.

