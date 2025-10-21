13-летнюю девочку отстранили от учебы в британской школе на четыре дня из-за 'невидимых сережек'

13-летнюю ученицу школы в Южном Йоркшире (Англия) отстранили от учебы на четыре дня из-за того, что она пришла в учебное заведение в "невидимых серьгах". По словам ее матери, такое решение о нарушении политики школьного дресс-кода абсурдное.

В учебном заведении увидели едва заметные ретейнеры для пирсинга на девушке и признали это нарушением политики "отсутствия ювелирных изделий". Больше всего мать школьницы возмутило то, что перед этим уши ученицы проверяли, видели "невидимые серьги", однако без проблем пропускали на уроки. О ситуации сообщает Daily Mail.

Изначально отстранение от учебы было на два дня, однако его продлили еще на два, когда девочка отказалась снять серьги. Стало известно, что более 90 школьников были отстранены от учебы по аналогичным причинам. Согласно правилам учебного заведения, ученикам нельзя носить ювелирные изделия, кроме наручных часов (не смарт-часы).

Позже девочка вернулась на учебу, однако ей пришлось снять прозрачные ретейнеры, чтобы ее пустили в класс. Ее мать направила официальную жалобу в школу и получила сообщение, что получит ответ в течение следующих 10 дней, но она указала, что разочаровалась таким испытанием. Кроме того, по словам женщины, никто не может объяснить, почему нельзя носить именно такие изделия, ведь они не несут опасности для жизни.

Как пояснили представители местных органов образования, в большинстве школ запрещено ношение ювелирных изделий, а когда ученики приходит в них, то должны снять украшения. Подавляющее большинство школьников соглашается с этим, однако если отказываются это делать, то к ним могут быть применены дальнейшие санкции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что начальная школа в Уэльсе ввела штрафы за прогулы или опоздания детей.

