Родителям придется заплатить почти 7000 грн: начальная школа в Уэльсе ввела штрафы за прогулы или опоздания детей

Начальная школа в Торфайене (Уэльс, Великобритания) ввела штрафы за прогулы или опоздания детей на учебу. Наказание будет предусматривать оплату 120 фунтов стерлингов (более 6700 гривен), которые будут уменьшаться вдвое, если их оплатить в течение 28 дней. Если же родители не будут платить средства, их будут привлекать к ответственности.

Об этом сообщает Daily Mail. Штраф будут получать родители, дети которых будут пропускать утреннюю и дневную регистрацию в течение пяти учебных дней или 10 занятий. Также согласно условиям, будет учитываться отсутствие в течение пяти дней за семестр из-за праздников или задержки возвращения из отпуска.

Такой подход доступен для всех школ, но руководящий орган имеет окончательное решение по его внедрению. По словам местных органов образования, регулярное опоздание в школу мешает ребенку и другим в классе.

Торфаен был одним из районов Уэльса с худшими показателями посещаемости, но сейчас занимает 6-е место в стране, со средней посещаемостью 93%.

В конце 2024 года чиновники Торфаена считали, что этот район опережает тенденции, и посещаемость может вернуться к докризисному уровню через пять-семь лет.

Напомним, в Великобритании хотят увеличить штрафы за то, что детей забирают из школы в течение учебного процесса. В частности, это касается случаев, когда родители планируют отпуск на время уроков, чтобы избежать высокой цены. Однако 36% опрошенных отметили, что готовы учесть это в окончательную стоимость путешествия, ведь так все равно получится дешевле.

В Австрии, если школа сообщит властям о несанкционированном отсутствии школьника более трех дней подряд, родители могут столкнуться со штрафом от 110 до 400 евро (от 4600 до 17 тыс. грн) или лишением свободы на срок до двух недель. Более трех пропусков без уважительных причин может быть квалифицировано как административное правонарушение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет украинских родителей в Чехии, если дети не будут ходить в школу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!