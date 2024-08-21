Штрафы и даже лишение свободы: что ждет украинских родителей в Чехии, если дети не будут ходить в школу

Украинские школьники, которые находятся в Чехии, должны обязательно ходить в местную школу. В случае невыполнения этой обязанности родителей могут оштрафовать или взять на контроль социальными службами. Иногда прогулы уроков могут привести к лишению свободы законных представителей детей.

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Об этом сообщило чешское Министерство внутренних дел для украинских беженцев на официальной странице Facebook. Там отметили, что правило обязательного посещения школы детьми касается всех, кто имеет временную защиту в Чехии.

"В Чехии на детей с временной защитой распространяется обязанность получения образования и посещение школы. Невыполнение этой обязанности родителями или законными представителями ребенка может привести к штрафу, взятию на контроль социальными службами, а в некоторых случаях даже лишения свободы сроком до двух лет", – говорится в сообщении.

Украинцам, которые находятся в Чехии, напомнили, что обязательное образование состоит из одного года дошкольного обучения и девяти лет посещения общеобразовательной школы.

В случае, если детям не предоставили место в школе или в детском саду, необходимо взять письменное подтверждение об отказе.

В то же время, родители могут записать ребенка не только в ближайшие учебные заведения, но и рассмотреть другие районы. Кроме того, можно обратиться за помощью в поиске места в отдел образования муниципалитета или администрации городской части по месту жительства.

В сообщении подчеркнули, что дистанционное или онлайн-обучение в украинской школе не заменяет обязательное школьное образование в Чехии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что все украинские дети в Польше с 1 сентября обязаны пойти в местные школы.

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