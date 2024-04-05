Всех украинских детей в Польше с 1 сентября обязуют пойти в местные школы

С 1 сентября 2024 года все украинские школьники, которые находятся в Польше, обязательно должны пойти в местные школы. Законопроект, предусматривающий такие изменения, готовит Министерство образования этой страны.

Об этом рассказала заместитель министра образования Йоанна Муха, сообщает Радио Свобода. По ее словам, в настоящее время в стране находится около 60 тысяч украинских детей, не охваченных польской системой образования.

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы обязанность посещать польские школы украинскими детьми была внедрена. Со своей стороны они предлагают сотрудничество и мы воспользуемся этим предложением. Большая часть этой программы уже готова, ждем согласования закона и тогда официально проинформируем о деталях ", – отметила Муха.

Напомним, украинский язык появится на выпускных экзаменах в польских школах. Такие изменения планируют ввести в 2025-2026 учебном году. Сдавать экзамен смогут как польские, так и украинские школьники, временно проживающие в этой стране. Пробная аттестация состоится осенью 2025 года.

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Также стало известно, что в польских школах для учеников 1-3 классов полностью отменили домашнее задание, за исключением упражнений на мелкую моторику. В то же время, школьникам 4-8 классов учитель может задавать письменные упражнения для выполнения в свободное от учебы время, однако они не являются обязательными и оценка за них не выставляется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Чехии пройдет массовое тестирование украинских школьников.

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