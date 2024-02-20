В Чехии пройдет массовое тестирование украинских школьников: ситуация сложнее, чем в Австрии и Германии

В Чехии украинские школьники пройдут тестирование на знание чешского языка. По словам министра образования Микулаша Бека, страна не была готова к тому, чтобы предоставлять языковую подготовку для иностранцев в таком масштабе, в отличие от Австрии и Германии.

Массовая проверка знаний необходима для того, чтобы иметь информацию о ситуации с интеграцией украинских детей в чешские учебные заведения. Об этом Бек сообщил на встрече министров образования стран "Вышеградской четверки", Балтии и Украины, передает Ukraina.radio.cz.

"Сплошное тестирование является важным условием того, чтобы мы знали, в какой ситуации мы находимся. Совершенно ясно, что опыт с интеграцией украинских детей указывает, что мы, в отличие от таких стран, как Германия или Австрия, не были готовы предоставлять обучение чешскому языку для иностранцев в достаточном масштабе, – отметил Бек.

Проверка знаний может быть произведена через два месяца. Однако каким образом и в каких школах она будет происходить, министр образования не сообщил. Результаты планируется использовать для разработки лучших методов обучения иностранцев.

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Бек также подчеркнул важность сотрудничества с Украиной. В частности, он заметил, что некоторые страны отслеживают посещение школ украинскими детьми, в то время как в Чехии такой действенной информационной системы нет.

Также на встрече обсудили проблему нехватки учителей и необходимость обмена данными о детях-беженцах и в рамках Европейского Союза.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский язык стал вторым иностранным в школах Чехии.

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