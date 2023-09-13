Украинский язык стал вторым иностранным в школах Чехии: как еще поддерживают беженцев из Украины и почему плачут дети

Некоторые чешские школы решили внести нововведения, внедрив украинский, как второй иностранный язык. С началом учебного года 2023/2024 такая опция стала возможна для части украинских детей. Однако уроки будут только там, где есть достаточное количество желающих изучать украинский язык.

Об изменениях в расписании чешских школ сообщило издание ProUkrainu. По словам представителей Министерства образования Чехии, украинский язык можно изучать как второй иностранный, наравне с любым другим. Вероятность введения этой программы обучения определяется возможностями и ресурсами каждой школы. С квалифицированными учителями и заинтересованностью учащихся, курс удастся внедрить (доскрольте до конца, чтобы просмотреть видео).

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Обычно чешские ученики изучают в школе английский и другие иностранные языки, но решение о выборе конкретного принимается на уровне каждого учебного заведения. С 1 сентября некоторые местные школы решили включить украинский в программу. Школьники, посещающие чешские учебные заведения, уже заметили изменения в расписании.

Однако есть и те, среди детей, выехавших за пределы Украины из-за войны, кто столкнулся с проблемами нехватки мест в чешских школах, в частности, такое часто встречается в крупных городах. Пока решаются вопросы зачисления, украинским детям нужно где-то учиться. Оксана Бреславская, основательница школы для украинцев в Чехии и союза "Детям Украины", рассказала "Радио Свобода", с какими еще трудностями в образовании столкнулись украинские беженцы.

В частности, по ее словам, в учебные заведения Чехии принимают школьников годом позже, чем в Украине, это приводит к тому, что дети сбиваются с программы, при возвращении домой. Она считает, что решение правительства об обязательном обучении в чешской школе не пойдет на пользу никому: украинские дети не понимают язык, и как следствие обучение тормозится для всех.

Следует напомнить, если вы находитесь в Чехии более 90 дней и имеете официальный статус временной защиты, ваш ребенок обязан посещать школу в этой стране, сообщается на сайте Doskolyspolecne.

Именно поэтому возникла идея создать школу для украинских учеников, которые из-за войны войны оказались в Чехии. Тем не менее, бюджет Украины не предусматривает финансирование образования детей, находящихся за границей, и содержать такие учреждения, как школа Бреславской, приходится путем благотворительных средств.

"Сейчас от доноров поступило 96 тысяч крон. Выплатим зарплаты и остаемся без денег. Как будет дальше – сейчас вызваниваю, пишу, прошу о помощи, но ответы неутешительные, потому что уже устали. Если в прошлом году нам сами звонили, сейчас отказываются. Чешское министерство образования помочь тоже не может, потому что мы не их", – говорит Бреславская.

Дети, которые учатся в двух школах, мечтают вернуться домой и не могут без слез говорить об Украине. Несмотря на то, что многие школьники до сих пор остаются за пределами нашего государства, им хочется как можно скорее посещать родную школу.

"Мы уже трижды были в Одессе, и я очень хочу вернуться. Когда видишь свой родной город, гуляешь по любимым местам, начинаешь от этого плакать", – рассказывает ученица школы Бреславской.

Однако школьники, вынужденно находящиеся за пределами Украины, продолжают учиться в двух школах. Кто приобщается к онлайн-урокам после занятий в местной школе, кто выбирает другие виды вариантов получения образования, которые предлагают в правительстве. ProUkrainu поделились своим опытом, что важно для детей, которые тянут две школы.

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Предлагаем ознакомиться с ними более подробно.

Для успешного посещения занятий в двух разных школах важно создать подробное расписание, максимально оптимизировать дневную рутину и обеспечить возможность эффективно балансировать обучение в обоих местах. В частности, научить ребенка, обучающегося в двух школах, тайм-менеджменту.

Предварительно подготовить все необходимые учебные материалы, которые могут потребоваться в обеих школах. Например, дистанционное обучение может предусматривать электронные варианты книг.

Для того чтобы иметь достаточно информации об учебном процессе, важно держать коммуникацию с учителями обеих школ. Так, учителя могут оказывать дополнительную поддержку или консультации по урокам детям, зная, что они посещают два учебных заведения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменится программа обучения для учеников, выехавших за границу из-за войны.

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