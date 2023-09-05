Школьная программа для детей, выехавших за границу из-за войны: какие изменения ждут учащихся

За пределами Украины находится около миллиона детей, большинство из которых учатся сразу в двух школах – иностранной и украинской. Чтобы облегчить нагрузку школьников, вынужденно выехавших за границу из-за российской агрессии, правительство предусмотрело изменения в программе образовательного процесса.

Новая форма обучения направлена на изучение украиноведческого компонента школьной программы, продолжительность которого не будет превышать 6-8 часов в неделю, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на очередном заседании правительства.

Украинский язык, литература и история, география, защита Украины, правоведение – предметы, входящие в украинский компонент. Остальные же дисциплины учащиеся смогут изучать в школах стран, где они находятся.

Видео дня

Согласно условиям программы, предметы, не относящиеся к украиноведческому компоненту, будут засчитываться автоматически по 12-балльной системе для всех учащихся или двубалльной шкале ("зачтено"/"не зачтено") для учащихся 5-8 и 10 классов.

Для зачисления оценок в украинской школе родители или законные представители ребенка должны предоставить справку из иностранной школы о структуре учебного процесса, включая перечень предметов и систему оценки.

По решению педагогического совета при оценке возможно зачисление результатов обучения по соответствующим предметам (музыка, физическая культура и др.), полученные учащимися во внешкольных учебных заведениях. Годовую аттестацию, в отдельных случаях, учащиеся смогут пройти в течение первого семестра учебного года.

Цель утвержденной программы – сократить нагрузку для детей, обучающихся в двух школах одновременно. Обучение будет проходить в выбранных дистанционных школах в каждой области, так что легче будет работать и учителям.

Премьер-министр подчеркнул, что государство будет максимально помогать, чтобы сохранить связь детей с Родиной и содействовать их возвращению домой.

"Наши дети должны быть в безопасности, но качество образования не должно при этом страдать", – отметил Шмигаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, образовательный процесс 2023-2024 будет проходить для школьников в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном. Однако в некоторых регионах останется только онлайн обучение из-за ситуации безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!