Пойдут ли дети в школы в Украине с 1 сентября и каким будет формат обучения: разъяснения и данные по регионам

С 1 сентября 2023 года в Украине начнется новый учебный год. Дети пойдут в школы, однако в каком формате – очные уроки, онлайн или смешанные – должны решить местные власти.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что ОВА должна промониторить ситуацию в каждой громаде. Именно областные военные администрации будут определять формат обучения школьников в учебном году 2023-2024.

Премьер-министр подчеркивал: там, где существует угроза жизни или здоровью детей, очного обучения быть не должно.

Если против очной формы обучения выступают родители ребенка, то они могут выбрать другие варианты (например, дистанционная, семейная (домашняя) форма обучения, экстернатура).

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Если в школе есть укрытие, но мест там недостаточно, то работу допустимо организовать посменно (в течение дня, недели, месяца или семестра).

Киев и область

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщал, что в регионе планируют восстановить офлайн-обучение. Для этого в 437 учебных заведениях (по данным Мондриевского) ремонтировали укрытия.

"Спецкомиссии проводят мониторинг укрытий и помещений всех учебных заведений на предмет возможности их использования в качестве простейших укрытий. Соответственно, составляют акты оценки объектов", – сказал чиновник.

Львовская область

Председатель ОВА Максим Козицкий заявил, что на Львовщине только семь школ из 1093 начнут новый учебный год на дистанционном обучении.

"Школьное образование в нашей области будут получать более 294 тыс. детей в 1093 заведениях. Только семь учебных заведений не оборудованы укрытиями, поэтому в них дети будут учиться дистанционно. Школы, в которых ученики будут учиться очно или по смешанной форме, для укрытия используют 1199 объектов", – проинформировал представитель местной власти.

Николаевская область

К очному обучению в этом регионе по состоянию на 17 августа 2023 года подготовлены 75 учебных заведений. С 1 сентября в области преимущественно будут учиться дистанционно.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что из более тысячи школ только 75 имеют действительно бомбоубежища, а не простые, менее безопасные укрытия.

"Учитывая ситуацию с безопасностью, сейчас идет обсуждение, считаем потенциально опасные зоны, в которых будет сложно среагировать на воздушную тревогу", – добавил Ким.

Херсонская область

На деоккупированной территории Херсонщины будут работать 190 школ в дистанционном формате.

Как сообщил руководитель пресс-офиса ОГА Александр Толоконников, дети смогут посещать уроки офлайн только после того, как наши воины освободят левобережье от российских оккупантов. Он добавил, что в области запланировано строительство 37 новых укрытий, а также обустройство тех, которые уже есть.

Запорожская область

Из соображений безопасности обучение в Запорожской области будет проходить онлайн или в смешанном формате, заявил глава ОВА Юрий Малашко.

Окончательное решение местные власти примут после 25 августа. До этого продолжались проверки школ на соответствие требованиям ГСЧС и МОН.

Сумская область

Сумщина – лидер среди приграничных регионов по количеству укрытий в образовательных учреждениях (84%). Однако, как сообщила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова, дети, как и в прошлом году, будут учиться и очном, и в смешанном и дистанционном форматах.

Учеба только онлайн будет введена в школах, расположенных в 20-километровой приграничной зоне. Какую форму и алгоритм работы в смешанной форме выбрать, рекомендуется решать на педагогических советах и согласовывать с родителями.

Харьковская область

В этой области обучение в смешанном формате потенциально могут начать более 1,5% школ. Это восемь заведений Зачепиловской территориальной громады, одно – Кегичевской и два – Сахновщинской, что охватывает более 3 тыс. учеников. Об этом сообщил директор облдепартамента образования и науки Алексей Литвинов.

По его словам, возвращение к офлайн-обучению пока не рассматривают ни в одном учебном заведении Харьковщины. Такой подход связан с ситуацией на фронте.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что если ребенок не выспался из-за ночной воздушной тревоги, просидев в укрытии, и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Догнать эту тему можно будет позже.

– Детали о трех форматах обучения в украинских школах можно найти в материале по ссылке.

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