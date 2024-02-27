На уровне с английским. В Польше школьники будут сдавать экзамен по украинскому языку

Украинский язык появится на выпускных экзаменах в польских школах. Такие изменения планируют ввести в 2025-2026 учебном году. Решение было принято министром образования и науки в феврале 2023 года.

Сдавать экзамен смогут как польские, так и украинские школьники, временно проживающие в этой стране. Пробная аттестация состоится осенью 2025 года. Об этом сообщает информационный портал InPoland. Это происходит из-за увеличения количества граждан Украины в Польше.

Указывается, что украинский язык станет современным иностранным и присоединится к английскому, испанскому, французскому, русскому и итальянскому.

Образовательное ведомство страны считает, что польские граждане будут проявлять больше внимания к украинскому языку и культуре.

Напомним, в некоторых чешских школах ввели украинский язык, как второй иностранный с 2023/2024 учебного года. Уроки будут проводить только в тех учебных заведениях, где есть достаточное количество желающих учеников.

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Обычно чешские школьники изучают английский и другие иностранные языки, но решение о выборе конкретного языка принимается на уровне каждого учебного заведения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Чехии украинские школьники пройдут тестирование на знание чешского языка.

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