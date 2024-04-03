В польских школах отменили домашнее задание: что еще изменится с 1 сентября 2024 года

В польских школах для учеников 1-3 классов полностью отменили домашнее задание, за исключением упражнений на мелкую моторику. В то же время школьникам 4-8 классов учитель может задавать письменные упражнения для выполнения в свободное от учебы время, однако оно не обязательно и оценка за него не выставляется.

Об изменениях сообщил портал UAinKrakow.pl. Однако, согласно принятому министром образования Барбарой Новацкой документу, нововведения не отменяют обязанность учиться дома.

Министерство образования рекомендует школьникам и дальше читать обязательные произведения по польской литературе, изучать иностранный язык, повторять изученный материал и готовиться к контрольным.

Также, согласно решению, с 1 сентября 2024 года в учебных заведениях на 20% сократится базовая учебная программа. Это касается польского языка, истории, обществоведения и естественных наук.

Кроме того, образовательное ведомство предлагает сократить и обновить список обязательной литературы для чтения, уменьшить количество уроков религии и отменить предмет "История и настоящее".

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