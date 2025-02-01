13 мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть подросткам

Подростковый возраст – очень сложное время, когда происходят изменения в мировоззрении ребенка, формируется его идентичность, появляются первые вызовы и поиск самого себя. Кино может дать ответы подростку на важные для него вопросы о себе, друзьях, семье и мире вокруг.

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Проект психологической поддержки Svitlo посоветовал подросткам 13 фильмов, поднимающих важные вопросы. Дети смогут найти в них важные вещи о поиске себя, борьбе с предубеждениями, силе семейной поддержки и смелости быть собой.

Юность (2014, США) 16+

Фильм показывает взросление мальчика Мейсона от первого класса до поступления в колледж: переезд, развод родителей, первая любовь, школьные вызовы. Фильм помогает подросткам понять изменения в своих чувствах, а родителям – увидеть мир глазами ребенка и осознать важность поддержки.

Мое лето пинг-понга (2014, США) 12+

Комедия рассказывает историю 13-летнего парня, который проводит лето, полное важных событий: дружбы, первой любви, столкновения с насмешками и встречи с наставником. Фильм отражает эмоции подростка в период поиска себя, адаптации к новой среде и формирования самооценки через отношения. Лента поможет подросткам понять, что переживание – нормальная часть взросления.

Крутые девушки (2004, США) 12+

Фильм раскрывает тему социальных отношений в школе. Главная героиня Кеди вместе с родителями-зоологами долгое время жила в Африке. Вернувшись домой, она впервые идет в среднюю школу и сталкивается с неписаными правилами школьной жизни, буллингом и борьбой за популярность. Лента помогает понять, как социальное давление и стереотипы влияют на самооценку.

Стеклянный замок (2017, США) 14+

Фильм о девушке, которая вырастает в семье эксцентричных кочевников: ее мать – художница, а отец – алкозависимый мужчина с нереализованными мечтами. Условия жизни девочки далеки от комфортных, но она понимает, как сложное детство формирует уникальную личность. Лента помогает рассмотреть тему отношений с родителями, которые не всегда могут оказывать поддержку.

Мальчик, который обуздал ветер (2019, Великобритания, Малави) 10+

Мальчик из бедной деревни в Малави Уильям Камквамба благодаря настойчивости находит способ построить ветряную мельницу, чтобы спасти деревню от голода. Его история вдохновляет миллионы людей по всему миру. Это фильм о силе знаний и изобретательности, помогающих изменить обстоятельства.

В погоне за ветром (2019, Австралия) 12+

Мишель Пейн, мечтающая выиграть Кубок Мельбурна, сталкивается с предубеждениями о женском участии в этом турнире. Она бросает вызов и добивается своей цели. Фильм исследует тему гендерных стереотипов и борьбу за право быть услышанной.

Хорошо быть тихоней (2012, США) 16+

Лента рассказывает о парне Чарли, который из-за внутренней замкнутости решает оставаться незаметным в школе. Он встречает людей, которые помогают ему пройти через испытания подростковой жизни – первую любовь, вечеринки и новые отношения. Фильм затрагивает темы застенчивости, поиска себя и принятия помощи от других.

Клуб "Завтрак" (1985, США) 16+

Пятеро разных подростков – ботан, принцесса, спортсмен, чудачка и изгнанник – вынужденно проводят выходной в школе за наказание. Вместе они открывают, что у каждого свои страхи и трудности, и ярлыки – только поверхность. Это кино о борьбе со стереотипами, которое учит принимать отличия и строить отношения без предубеждений.

Билли Эллиот (2000, Великобритания) 12+

Билли, несмотря на социальное давление и непонимание родителей, мечтает стать балетным танцором. Парень доказывает, что настоящая страсть достойна борьбы. Фильм затрагивает темы идентичности, самовыражения и поддержки со стороны близких. Это урок о том, как важно оставаться собой.

Расправь крыла (2019, Норвегия, Франция) 10+

Юный Том, увлеченный видеоиграми, вынужден провести каникулы со своим отцом-орнитологом. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы спасти исчезающий вид гусей. Для Тома это путешествие становится путем к взрослению и переоценке отношений с родителями.

Мы купили зоопарк (2011, США) 10+

Бенджамин Ми, потеряв жену, решает вместе с детьми переехать в новый дом, к которому прилагается зоопарк. Их семья переживает много испытаний, но это становится путем укрепления связей и новой счастливой жизни. Фильм затрагивает тему утраты, семейного единства и важности поддержки в сложные моменты.

Несокрушимый дух (2023, Австралия) 10+

Джессика Уотсон становится самым молодым человеком, самостоятельно совершившим кругосветное путешествие. Она борется не только со стихией, но и со своими страхами, преодолевая внутренние сомнения. Это лента о силе духа, важности подготовки и вере в себя, которая вдохновляет не бояться мечтать и идти к цели.

Король Ричард (2021, США) 12+

Фильм основан на реальной истории Ричарда Уильямса – отца легендарных теннисисток Серены и Винус Уильямс. Лента показывает, как упрямая вера в успех и несгибаемая поддержка со стороны семьи помогли преодолеть множество вызовов. Для подростков фильм может стать мотивацией отстаивать свои мечты, искать опору в семье и не бояться тяжелого труда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее психологиня назвала 6 "красных флажков" в поведении подростка, на которые родителям срочно следует обратить внимание.

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