Много спит и не выходит из комнаты. Названы 6 'красных флажков' в поведении подростка

Многие странные "симптомы" подростков находятся в пределах нормы подросткового поведения. Однако есть определенные "красные флажки", которые свидетельствуют не просто о странностях, а сигнализируют о том, что родителям пора включиться и помочь своему ребенку.

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Особенно важно обратить внимание, когда такие проявления продолжаются дольше "обычного симптома" подростка, отмечает эксперт по подростковой психологии Диана Житня-Кебас в Instagram. Они могут свидетельствовать о внутреннем конфликте, начале нервного расстройства, проживании травматического события, связанного с формированием мировоззрения, социализацией, утратой.

Есть существенная разница между естественными эмоциональными всплесками и тревожными "красными флажками", свидетельствующими о более глубоких проблемах.

В каких случаях следует присмотреться к подростку:

когда происходят необратимые или острые изменения в здоровье или режиме. Например, когда резко появились тики, заикания, язвы, новообразования, сильное выпадение волос, исчезновение у месячных девочек в течение 2-3 месяцев. Или когда подросток слишком много спит или наоборот сложно засыпает, а также имеет головокружение.

Когда подросток в течение трех дней не выходит из своей комнаты или в течение суток не выходит даже покушать. Эксперт отмечает, что в этом возрасте "оседлость" в своей комнате в целом свойственна подросткам, но нужно смотреть на состояние ребенка.

Когда ни с кем не хочет общаться в течение недели (отгоняет все контакты, все предложения; это может быть нормой 4-5 дней, больше – уже нужно насторожиться).

Когда подросток не проявляет никаких эмоций в течение 4-5 дней – не злится, не плачет, не радуется. И это происходит не только дома, здесь стоит обратиться к педагогу и друзьям.

Когда ребенок занимается одним и тем же делом более 5 дней подряд и объективно не занимается больше ничем другим (играет в игру, вышивает, готовит и т.д.).

Когда подросток не может заставить себя делать простые вещи, такие как ходить в душ, есть садиться за стол, расчесаться, вставать с кровати, больше двух недель подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, психолог Любовь Рудницкая посоветовала родителям создать карту достижений подростка для того, чтобы повысить его уверенность в себе. Это упражнение не требует много времени и поможет ребенку построить внутреннюю уверенность в себе.

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