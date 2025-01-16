Психолог назвала эффективное упражнение, которое поможет повысить самооценку подростка

Психологи называют переходный возраст одним из самых сложных периодов в жизни человека, который требует максимального внимания родителей к внутренним переживаниям своего ребенка. Иногда в это время подростки могут обесценивать себя, родителям следует помочь своему ребенку повысить самооценку.

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Гештальт-терапевт мам и подростков Любовь Рудницкая в Instargam посоветовала родителям создать карту достижений подростка. Это упражнение не требует много времени и поможет ребенку построить внутреннюю уверенность в себе.

Результат, убеждена эксперт, можно увидеть уже через несколько недель.

"Создайте карту достижений, на которой ребенок будет фиксировать все свои достижения, независимо от того, насколько они малы или велики. Напишите или наклейте на карту все положительные моменты. Это могут быть простые вещи. Например, я подняла руку на уроке, я помогла маме дома, я впервые решила проблему без помощи", – отметила Рудницкая.

Она посоветовала записывать достижения подростка каждый день. Так ребенок шаг за корой станет более уверенным в себе.

Ранее Любовь Рудницкая посоветовала родителям четыре книги, чтобы лучше понять подростка. Родителям следует понять, почему подростки в этот период часто закрываются, отдаляются от семьи, а также прибегают к бунтам в стремлении показать свой характер и свое "я".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты рассказали, сколько часов должны спать подростки, чтобы хорошо учиться.

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