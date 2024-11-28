Сколько часов должны спать подростки, чтобы хорошо учиться

Ольга Липич
Моя Школа
408
Сколько часов должны спать подростки, чтобы хорошо учиться

Потребность во сне часто отходит на второй план для подростков. Однако, как говорят ученые, чтобы оставаться психически здоровыми, укреплять мозг и предотвращать травмы, им нужно спать от 8 до 10 часов в день.

Видео дня

Доктор медицины, врач-сомнолог Лорен Голдман отмечает, что подростки могут считать себя взрослыми, однако они все еще растут и развиваются. По ее словам, когда подростки не высыпаются, это может повлиять на качество их жизни, образование и общее состояние здоровья.

Специалист утверждает, что подросткам нужно 8-10 часов сна каждую ночь. В то же время исследования показывают, что около 50% подростков не получают необходимого им сна. Многие спят всего около 6-7 часов в сутки.  

Сколько часов должны спать подростки, чтобы хорошо учиться

"Ярким признаком нехватки сна является сон в выходные. Когда подростки не высыпаются в течение учебной недели, они компенсируют упущенный сон поздним сном в выходные. Проблема в том, что они редко наверстывают упущенное за одни выходные, и их здоровье улучшается больше, когда они спят необходимое количество времени каждую ночь", – сказала Голдман.

Доктор отметила, что подростки испытывают больше требований от школы, спорта и внеклассных занятий, стремятся проводить больше времени с друзьями, а также ощущают вкус независимости и справляются с бушующими гормонами, поэтому потребность во сне для отходит на второй план. 

Сколько часов должны спать подростки, чтобы хорошо учиться

Однако достаточный постоянный сон является обязательным условием для здоровья и благополучия подростков. В то же время недосыпание может повлиять на настроение и социальное развитие подростков. Оно даже может повысить риск развития у них тяжелой депрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, заслуженная учительница Украины дала 10 советов, как приучить детей к дисциплине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбучение