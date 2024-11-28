Сколько часов должны спать подростки, чтобы хорошо учиться

Потребность во сне часто отходит на второй план для подростков. Однако, как говорят ученые, чтобы оставаться психически здоровыми, укреплять мозг и предотвращать травмы, им нужно спать от 8 до 10 часов в день.

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Доктор медицины, врач-сомнолог Лорен Голдман отмечает, что подростки могут считать себя взрослыми, однако они все еще растут и развиваются. По ее словам, когда подростки не высыпаются, это может повлиять на качество их жизни, образование и общее состояние здоровья.

Специалист утверждает, что подросткам нужно 8-10 часов сна каждую ночь. В то же время исследования показывают, что около 50% подростков не получают необходимого им сна. Многие спят всего около 6-7 часов в сутки.

"Ярким признаком нехватки сна является сон в выходные. Когда подростки не высыпаются в течение учебной недели, они компенсируют упущенный сон поздним сном в выходные. Проблема в том, что они редко наверстывают упущенное за одни выходные, и их здоровье улучшается больше, когда они спят необходимое количество времени каждую ночь", – сказала Голдман.

Доктор отметила, что подростки испытывают больше требований от школы, спорта и внеклассных занятий, стремятся проводить больше времени с друзьями, а также ощущают вкус независимости и справляются с бушующими гормонами, поэтому потребность во сне для отходит на второй план.

Однако достаточный постоянный сон является обязательным условием для здоровья и благополучия подростков. В то же время недосыпание может повлиять на настроение и социальное развитие подростков. Оно даже может повысить риск развития у них тяжелой депрессии.

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