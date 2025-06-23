130 или 150 баллов на НМТ с неба не падают: учительница обратилась к коллегам и родителям, которые требуют от детей высоких результатов

Украинская учительница математики Инна Шевченко обратилась к педагогам и родителям абитуриентов, которые требуют от детей высоких результатов на национальном мультипредметном тесте. По ее словам, 130, 150 или 170 баллов "не падают с неба участникам экзамена", а такие оценки нужно получить путем усилий и подготовки.

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Такими мыслями педагог поделилась в Instagram. Она отметила, что если дети получили 160 баллов, то это не значит, что они не дотянули до 200. Это говорит о том, что они сделали на 60 больше, чем нужно было бы.

По словам Шевченко, идти на 200 баллов нужно, если есть желание и амбиции, а также не сравнивать свою точку начала с чужой. Кроме того, родители должны вовремя хвалить и поддерживать своего ребенка.

Педагог отметила, что с изменением системы оценивания в школе, ее восприятие осталось таким же. В частности, значительное количество родителей и учителей воспринимают 9-ку как 4+.

Однако, 12-балльная система оценивания была построена по принципу "сложения" и порог находится на уровне406баллов. Поэтому, Шевченко подчеркнула, что оценка 8 должна показать то, что дети знают "сверх нормы", а не то, насколько они не дотянули до идеала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть поразило обращение к украинским учителям, которые считают себя "плохими", потому что их ученики "провалили" НМТ.

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