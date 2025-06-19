''Мой ученик провалил НМТ'': сеть поразило обращение к украинским учителям, которые считают себя ''плохими''

Репетитор и наставница учителей Анастасия Дерлеменко обратилась к преподавателям, которые готовят детей к сдаче национального мультипредметного теста и считают себя "плохими". Она отметила, что педагоги не виноваты в том, что ученики сдали экзамен не так, как они хотели.

Видео дня

Об этом Дерлеменко написала в Instagram. Она подчеркнула, что также учителя не несут ответственность за стресс ребенка и результат, на который повлияла бессонница или "судорога в животе в день теста".

По ее словам, преподаватели сами убедили, что они виноваты в том, что ответственны за подобные результаты. Педагог подчеркнула, что полученные баллы не подконтрольны репетиторам, а гарантия результатов не балл, а знания. Кроме того, на успешность сдачи экзамена в большинстве случаев влияет системность, подготовка и отработанные навыки.

"Когда кто-то говорит: "Ученица сдала на 134 – я не заслуживаю оплаты..." Я хочу сказать: "Ты заслуживаешь. Потому что ты проводила классные уроки. Потому что ты отвечала на вопросы вне уроков. Потому что ты создавала программу, которая работает, годами опыта. Потому что ты мотивировала, верила, вкладывалась". И это – не ноль. Это профессия", – написала Дерлеменко.

Пользователи сети были поражены таким обращением педагога.

"Вчера моя ученица сдавала НМТ, сначала делала язык, а потом математику. Сайт обновился и все ответы по языку слетели, она написала за 8 минут на 147 баллов. Я сначала расстроилась, но потом обрадовалась, что вообще девочка не растерялась и набрала проходной балл. Спасибо, Анастасия, что поддерживаете нас, репетиторов, а мы учеников".

"Моя дочь в прошлом году занималась по английскому языку с репетитором, были хорошие результаты, а НМТ по английскому не сдала, и я как мама совсем не обвиняю репетитора, потому что я видела и слышала как занимались с моей дочерью. Но в этом году дочь сдала НМТ".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что первые участники НМТ-2025 узнали результаты тестирования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!