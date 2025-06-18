Первые участники НМТ-2025 узнали результаты тестирования

Участники национального мультипредметного теста, которые принимали участие в основных сессиях до 5 июня, получили результаты по шкале 100-200 баллов. Информация размещена в персональных кабинетах поступающих.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Сформировать информационную карточку поступающие могут во вкладке "Результат НМТ-2025". Она необходима для поступления в учреждения высшего образования Украины.

Также участники экзамена могут загрузить карточку результатов по предметам.

Участники основных сессий НМТ, которые проходили тестирование после 5 июня, получат свои результаты в персональных кабинетах до 4 июля.

Поступающие, которые уже получили результаты и которым нужно подать оригинал документа в зарубежный вуз с 4 июля смогут заказать выписку из сведений результатов вступительного экзамена (справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения).

Напомним, в Украине хотят упростить поступление в вузы, которые расположены на территориях активных или возможных боевых действий. В частности, предлагается, что абитуриенты будут зачисляться в учреждения высшего образования по результатам собеседования или вступительных экзаменов без сдачи национального мультипредметного теста.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что британка и американец с высшим образованием завалили НМТ по английскому языку.

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