Британка и американец с высшим образованием завалили НМТ по английскому языку. Фото

Носители английского языка из Великобритании и США завалили национальный мультипредметный тест по английскому. Оба представителя иностранных стран имеют высшее образование.

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Об этом рассказала учительница английского Андриана Паук в Facebook. Она поделилась, что предложила своим знакомым, которые имеют опыт преподавания английского в Китае, пройти тестирование. Женщина подчеркнула, что это носители языка, которые в совершенстве его знают и все понимают.

"Они читают текст и им все ясно, как белый день. Но они не могут ответить на вопросы об этом тексте. Потому что вопросы созданы так, чтобы максимально запутать, а не проверить знания языка. Уровень у них такой, к которому стремится каждый рядовой ученик, а именно, свободное владение языком. Не академическое, не узкоспециализированное", – добавила Паук.

Педагог удивлена, какой уровень языка должны иметь выпускники, чтобы успешно сдать тест, если носители не могут набрать и 170 баллов.

Так, в частности, американец Алекс набрал 157 баллов, а британка Изабель получила 153 балла.

Паук отметила, что для поступления в иностранные учебные заведения сдавать НМТ не нужно, поэтому дети воспользуются такой возможностью и выберут обучение за рубежом.

По ее словам, тест некачественный и некомпетентный, а постановки вопросов нацелены на то, чтобы запутать поступающих. К тому же, в разные дни разная сложность заданий. А также непрозрачность экзамена, что приводит к ливням и неравенству условий для участников первых и последних сессий.

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