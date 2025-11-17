'14 часов учебы и домашнее задание?' Сеть шокировало видео отца в Китае, который забирает дочь из школы в 20:30

Отец школьницы Рэй Лю, который живет в Китае, рассказал, что забирает свою 13-летнюю дочь Синди из школы в 20:30. Девушка идет на учебу в 7 утра и находится в учебном заведении около 14 часов.

Несмотря на подобный график, школьница приходит домой и сразу садится за домашнее задание, которое занимает около полутора часов, информирует Daily Mail. По словам отца девушки, 14-часовое обучение в школе довольно распространенное явление в этой стране.

"Так было всегда. Когда я учился в средней школе, я также проводил в школе по 14 часов в день или даже больше. Но тогда я не считал это проблемой – я думал, что так просто должно быть. Я думаю, это связано с системой отбора талантов: каждый студент должен сдать экзамен в колледж, чтобы поступить в университет, и большинство китайских родителей считают, что поступление в хороший университет – это единственный способ получить хорошую работу и жить счастливой жизнью. Китайское образование – это сплошные экзамены – бесконечные теоретические уроки и контрольные работы. Это довольно скучно, и дети легко теряют интерес к учебе", – делится Рэй Лю.

Он отмечает, что его дочь обычно не ложится спать раньше полуночииз-за огромного количества домашних заданий. Кроме этого девушка имеет два с половиной часа занятий с репетитором по математике и естественным наукам. Школьница имеет свободное воскресенье, но только в том случае, если она закончит домашние задания в субботу.

По мнению Рэй Лю, это не очень хорошая система, ведь она оказывает сильное давление на детей и лишает их возможности иметь счастливое детство.

Пользователей сети шокировало количество часов обучения девочки. Они отмечали, что у школьницы нет времени на обычную жизнь, а подобное образование незаконно.

"Синди живет в школе и ходит домой".

"Я бы и недели не продержался. Какая наглость учительницы давать домашнее задание после 14 часов уроков".

