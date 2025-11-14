Длился 13 часов, самолеты не летали, родители молились: как в Южной Корее прошел Сунин 2025 – один из самых сложных экзаменов в мире. Фото, видео

В четверг, 13 ноября, в Южной Корее прошел один из самых сложных экзаменов в мире – Сунин. Во время аудирования по английскому языку по всей стране был введен 35-минутный запрет на полеты, кроме чрезвычайных ситуаций. В то же время банки, государственные учреждения и биржи начали свою работу на час позже, чтобы избежать пробок на дороге. Несмотря на такие условия, полиция была готова сопровождать студентов в центры сдачи тестирования.

Экзамен проходят ученики третьего курса старших классов или те, кто имеет аттестат об общем среднем образовании. В этом году на Сунин зарегистрировалось более 550 000 студентов, это самый высокий показатель с 2018 года, информирует ТRT World.

Что нельзя делать перед экзаменом

В Южной Корее существует много табу, связанных с Сунином. Среди них – избегать супа из морских водорослей на обед, поскольку считается, что его скользкие пряди заставляют учеников "скользить" на сложном тесте – это суеверие, которое давно формировало меню в день экзаменов.

Как реагируют родители

После того, как дети отправляются в экзаменационные центры, родители часто идут в церковь или буддийские храмы, чтобы помолиться за хорошие результаты. Коллективные молитвы организуются в храмах и церквях по свой стране, а некоторые ежедневные молитвы начинаются за 100 или 30 дней до экзамена. Увеличение количества абитуриентов в этом году обеспокоило некоторых родителей, которые опасаются обострения конкуренции.

Как влияет буллинг на поступление

Цикл поступления в колледжи 2026 года впервые ознаменовался тем, что все четырехлетние университеты должны учитывать историю школьного насилия в своих решениях. В последние годы жертвы буллинга обвиняли виновных в избежании ответственности и требуя справедливости. Ранее учет таких записей был рекомендацией, а не требованием, информирует Сhannel News Asia. Десять государственных университетов отклонили 45 заявителей из-за насилия в школах во время последнего цикла приема.

Как проходили экзамен ученики с нарушением зрения

Незрячие студенты часто тратят более 12 часов на сдачу Сунина, информирует ВВС. Если для большинства студентов тестирование длится с 08:40 до 17:40. Однако незрячим ученикам предоставляется в 1,7 раза больше стандартной продолжительности экзамена. Для некоторых он может завершиться около десяти вечера, к тому же нет перерыва на обед.

Кроме того, на продолжительность сдачи экзамена влияет также физический объем текстовых листов шрифтом Брайля: когда каждое предложение, символ и диаграмма превращаются в шрифт Брайля, каждая тестовая тетрадь становится в шесть-девять раз толще стандартного эквивалента. Стандартная тестовая тетрадь имеет около 16 страниц, но версия шрифтом Брайля имеет примерно 100 страниц.

Что создает наибольшие сложности

Также усложняет тестирование для незрячих студентов то, что им приходится воспринимать информацию как пальцами так и через аудио, что гораздо больше утомляет поступающих. В то же время, больше всего трудностей вызывает доступ к учебным материалам, ведь популярные учебники и онлайн-лекции, на которые полагаются зрячие студенты, часто недоступны.

Онлайн-лекции также создают трудности, поскольку многие преподаватели объясняют концепции с помощью визуальных заметок, диаграмм и графики на экране, которые невозможно понять только с помощью аудио. Также одним из препятствий является задержка с получением версий учебников для подготовки выпущенных шрифтом Брайля, из-за чего незрячие студенты приступают к обучению на несколько месяцев позже.

В прошлом году по всей стране было 111 незрячих участников тестирования – 99 со слабым зрением и 12 с серьезными нарушениями зрения.

Сколько нужно заплатить за экзамен и когда будут результаты

Абитуриенты, которые сдают четыре предмета – корейский язык, математику, английский язык и историю Кореи – должны оплатить сбор за тестирование в размере 37 000 вон (примерно 1066 гривен). Те, кто сдает экзамены по пяти предметам, включая выборочный предмет по естественным наукам или обществоведению, должны оплатить 42 000 вон (1200 грн). Те, кто также сдает второй раздел по иностранному языку, должны оплатить 47 000 вон (1350 грн).

Сейчас все, что остается сделать поступающим – это ждать официальных результатов. Ответы на экзамены будут объявлены в 17:00 25 ноября, а табели успеваемости будут опубликованы 5 декабря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое Сунин и почему экзамен в Южной Корее считают одним из самых сложных в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!