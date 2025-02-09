14 кабинетов с интерактивными досками, внеклассные кружки и студии: в Запорожье откроют подземную школу на глубине 7 метров. Фото и видео

В Запорожье в феврале откроется третья в городе подземная школа. Она содержит 14 кабинетов с современным оборудованием для проведения уроков, а также все необходимое для внеклассных занятий и студий, которые будут проводить во вторую смену.

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Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации. Как отметил глава ОВА Иван Федоров, в городе хотят открыть еще 9 таких заведений, они находятся в стадии строительства.

Всего в регионе проживает около 60 тысяч детей школьного возраста. Более половины учащихся имеют возможность посещать образовательные заведения офлайн.

В новой подземной школе есть 14 кабинетов с интерактивными досками, комфортной мебелью и современным дизайном. Заведение обустроено для людей с инклюзией: есть подъемник, кнопка вызова, специальные санузлы, надписи со шрифтом Брайля.

Расположена школа на глубине 7 метров. Имеет утолщенную монолитную конструкцию и эвакуационные выходы. А в случае блэкаута будет работать от мощного генератора.

"Уроки будут проводиться в одну смену. А во вторую смену в укрытии будут проходить внеклассные мероприятия, занятия кружков и студий. В нашем учебном заведении учатся ученики не только из Запорожья, но и из других населенных пунктов области, для подвоза детей имеем новый школьный автобус. Наши воспитанники, которые сейчас находятся за границей, уже звонят одноклассникам, просят рассказать о новой школе и обещают вернуться в Запорожье", – рассказала директор заведения Валентина Емельяновна.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове открыли вторую подземную школу, где уже учится 750 детей. Когда будет завершена вторая очередь строительства, учебное заведение примет почти тысячу учеников.

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