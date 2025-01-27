В Харькове открыли вторую подземную школу Фото

27 января в Харькове открыли вторую подземную школу, где уже учится 750 детей. Когда будет завершена вторая очередь строительства, учебное заведение примет почти тысячу учеников.

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Об этом сообщил глава города Игорь Терехов в Telegram-канале. Он отметил, что в школе просторные классы, широкие коридоры и инклюзивные и ресурсные комнаты. По словам чиновника, дети довольны таким пространством и чувствуют себя защищенными и счастливыми.

"Я часто бывал здесь, наблюдал за каждым этапом. Мы продумали все до мелочей: сделали классы более просторными, коридоры – шире, обустроили инклюзивную и ресурсные комнаты, чтобы было удобно и детям, и учителям. Но есть что-то важнее цифр и технических решений – это атмосфера. Сегодня один мальчик сказал: "Здесь лучше, чем дома". Сначала я не понял, как это можно воспринимать. Но потом осознал, что, пожалуй, это все же самая высокая похвала. Значит, мы создали место, где дети чувствуют себя защищенными и счастливыми", – сказал Терехов.

В заведении образования учатся дети, которые заканчивают начальные классы, но впервые увидели друг друга вживую. Школа построена по самым высоким стандартам безопасности.

Глава города также сообщил, что в метрошколе и подземных учебных заведениях сейчас учится более 6 тысяч детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Сумской области на территории одной из общин Ахтырского района открылась первая подземная школа. Противорадиационное укрытие, которое она имеет, могут пользоваться как школьники для обучения, так и местные жители для защиты в случае необходимости.

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