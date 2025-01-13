Как выглядит первая подземная школа в Сумской области. Фото и видео

В Сумской области на территории одной из громад Ахтырского района открылась первая подземная школа. Противорадиационным укрытием в ней могут пользоваться как школьники для обучения, так и местные жители для защиты в случае необходимости.

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Об этом сообщили на официальной странице Сумской областной военной администрации в Facebook. Начальник ОВА Владимир Артюх отметил, что укрытие рассчитано на 295 человек.

"Это первое противорадиационное укрытие двойного назначения, которое мы построили в учебном заведении нашей области. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы наши дети могли отойти от дистанционного формата и учиться в смешанной или очной форме. Создание безопасной образовательной среды, которая позволит школьникам Сумской области получать качественное, полноценное образование – приоритетное направление, над которым мы продолжаем работать в 2025 году. Мы и дальше наращиваем мощности, еще две подземные школы такого типа строятся в областном центре, чтобы школьники могли учиться даже во время тревог", – сказал Артюх.

Дети смогут выйти на обучение уже с 20 января.

Кроме того, в регионе завершено строительство еще одной подземной школы – в Шосткинском районе. Еще в одном учебном заведении работы выполнены на 80%. Планируется, что с 1 сентября дети смогут учиться в безопасных условиях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Заводском районе в Запорожье продолжаются работы по созданию современной и безопасной подземной школы. Глубина учебного заведения будет достигать 7 метров, площадь – 1300 квадратных метров.

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