Семь метров вглубь рассчитана на 1000 детей: что известно о третьей подземной школе в Запорожье. Фото

В Заводском районе в Запорожье продолжаются работы по созданию современной и безопасной подземной школы. Глубина учебного заведения будет достигать 7 метров с площадью в 1300 квадратных метров.

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Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в официальном Telegram-канале. Он отметил, что в учебном заведении сможет учиться до 500 детей одновременно и до 1000 в две смены.

Строительство школы будет продолжаться 6-7 месяцев. Сейчас там завершено строительство котлована, фундамента и вертикальных конструкций. Также монтируется лифтовая шахта, лестничные марши и бетонные конструкции.

"Образование должно быть безопасным. Мы работаем, чтобы каждый ребенок имел возможность учиться офлайн даже во времена вызовов. Это наша ответственность и приоритет", – написал Федоров.

Напомним, недавно состоялось открытие первой подземной школы в Запорожье, где может обучаться 1000 школьников в две смены. Помещение обустроено системами видеонаблюдения, вентиляцией, пожарной сигнализацией и светом. Кроме того, в школе есть игровое помещение, зона отдыха, буфет и медпункт.

Ученики впервые вживую смогли увидеть своих одноклассников и учителей. А старшеклассники впервые за четыре года побывали в школьных стенах.

Сейчас идет строительство еще 10 подземных школ, где в безопасных условиях смогут учиться более 8 тысяч детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Елена Зеленская объяснила необходимость подземных школ в Украине и сказала, как поступят с этими помещениями после войны.

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