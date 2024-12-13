Как выглядит первая подземная школа в Запорожской области: там есть медпункт и даже буфет. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил первые занятия в современной подземной школе в Запорожской области. В учебном заведении может безопасно обучаться 1000 детей в две смены.

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Помещение обустроено системами видеонаблюдения, вентиляцией, пожарной сигнализацией и светом, говорится в официальном Telegram-канале Зеленского. Кроме того, в школе есть игровое помещение, зона отдыха, буфет и медпункт.

Зеленский осмотрел школу, побывал на уроке и пообщался с детьми об их впечатлениях от заведения и любимых предметах.

Сейчас идет строительство еще 10 подземных школ, где в безопасных условиях смогут учиться более 8 тысяч детей.

Вместе с Президентом учебное заведение посетил также и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. В официальном Telegram-канале он отметил, что ученики начальных классов впервые вживую увидели своих одноклассников и учителей. В то же время, старшеклассники впервые за четыре года побывали в школьных стенах.

"Отныне 1000 школьников в две смены могут учиться офлайн в безопасном и современном пространстве области. Общаться, развиваться, получать образование, получать здоровое питание. Родители провожали детей в школу со слезами радости. Педагоги встречали детей с улыбками. Каждый ждал этого дня полторы тысячи дней", – написал Федоров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему необходимые подземные школы в Украине и что сделают с этими помещениями после войны.

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