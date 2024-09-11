Качество образования падает: Елена Зеленская объяснила необходимость подземных школ в Украине и сказала, что сделают с этими помещениями после войны

Постоянное онлайн-обучение оказывает негативное влияние на качество образования школьников. По словам первой леди Украины Елены Зеленской, чем дольше у детей будут дистанционные уроки, тем хуже у них будут результаты.

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Временным выходом из такой ситуации могут стать подземные школы, рассказала Зеленская в интервью телеканалу "Мы – Украина". Впоследствии, из таких помещений можно будет сделать спортивные залы, арт-холлы и т.д.

"Невозможно ребенку добежать безопасно до укрытия и невозможно уже продолжать учиться четвертый год скоро будет постоянно онлайн. Уровень образования падает и чем дольше не будут работать школы в привычном режиме, тем больше детей теряют качество образования. Потому как ответ на такие условия мне кажется, что это (подземные школы, – ред.) выход", – сказала первая леди.

"Конечно, никто бы из нас не хотел, чтобы наши дети сидели в подземном убежище целый день, но как временная такая вещь, мне кажется, это возможно и будем просто надеяться, что как можно быстрее эти помещения будут использоваться для каких-то других нужд. Там можно будет сделать спортивные залы, арт-холлы, что угодно, но дети будут ходить нормально в школы с классами наполненными светом", – добавила она.

Кроме того, Зеленская обратила внимание, что если кто-то в Украине сможет найти любой другой выход, как вернуть детей к офлайн-обучению в безопасных условиях, его также следует рассматривать.

Напомним, в метрошколе Харькова с начала ее открытия общее количество школьников увеличилось более чем вдвое. Заведение не справляется с наплывом учеников, поэтому городским властям заверили, что если детей будет становиться еще больше, то будут создавать новые классы в подземке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у 85% школьников Харьковщины улучшился уровень знаний по математике и украинскому языку.

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