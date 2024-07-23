У 85% школьников Харьковской области улучшился уровень знаний по математике и украинскому языку

У 85% школьников Харьковской области улучшился уровень знаний по украинскому языку и математике. В частности, к дополнительным занятиям по преодолению образовательных потерь присоединилось более 4500 детей из области.

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Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой на официальной странице Facebook. Он отметил, что подземные учебные заведения Харькова демонстрируют возможности адаптации к сложным условиям, не прекращая образовательный процесс.

"Образовательная сеть Харьковской области – это 1612 заведений разных уровней, которые продолжают работу для более 350 тысяч учеников и студентов. Несмотря на вызовы полномасштабного вторжения, половина детсадов и 89% школ работают – преимущественно дистанционно. Наши ЗВО и профтехи обеспечивают обучение более 134 тысячам студентов .Метрошкола для 2205 детей и первая в Украине подземная школа – примеры того, как педагоги адаптируются к сложным условиям, не прекращая образовательный процесс", – сказал чиновник.

Он также добавил, что 56 учебных заведений уже отстроены, а также выделены средства на защитные сооружения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Харькове построят еще три подземные школы.

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