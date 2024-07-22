В Харькове построят еще три подземные школы: что известно

В Харькове построят еще три подземные школы, где дети смогут продолжать офлайн-обучение в безопасных условиях. Из городского бюджета уже выделили средства на строительство учебных заведений.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, к финансированию также частично присоединится и государство.

"Сегодня мы начали строительство еще трех подземных школ, выделили определенные средства из городского бюджета. Был Правительственный комитет и было поручение, чтобы тоже государство присоединилось и выделило определенные средства для того, чтобы строить такие подземные школы", – сказал Терехов.

Он добавил, что на сегодняшний день в подземной и метрошколе нет ни одного свободного места и среди школьников большой спрос на офлайн-обучение.

"Детям нужно идти в школу. Очень многие дети желают учиться и учиться лицом к лицу с учителями и наша задача – обеспечить им такое обучение", – добавил чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из школьников Харькова будет иметь преимущество в офлайн-обучении.

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