Зачислят первоклассников. Стало известно, кто из школьников Харькова будет иметь преимущество в офлайн-обучении

Директор Департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко рассказала, что в подземные школы будут в первую очередь зачислять детей начальных классов. Но, по ее словам, это будет происходить в тех случаях, когда не удастся удовлетворить всех желающих. Чиновница отметила, что старшим школьникам легче адаптироваться к онлайн-обучению.

Об этом Деменко сообщила в ходе пресс-конференции. Она отметила, что для учеников начальных классов возникают определенные сложности в первые годы обучения. В частности, им нужна помощь взрослых на онлайн-уроках, дети не имеют социализации и значительное время вынуждены сидеть за экранами гаджетов, что отображается на их здоровье.

"Если нам не удастся удовлетворить всех, то без оскорблений, прежде всего, мы будем причислять к офлайн-обучению первоклассников и начальную школу. Потому что старшеклассники у нас очень умные, они сверхсовременные. Так что для 9-11 классов онлайн-обучение не проблема. А для детей, для 6-8-летних детей это очень сложно. Потому что маме или бабушке или отцу нужно сидеть помогать. Это вредно для здоровья, потому что для малыша 3-4 урока в гаджете каждый день – это вредно. И уровень социализации, уровень формирования коллектива, нулевой", – сказала Деменко.

По словам чиновницы, сейчас на пяти станциях метро, в подземной школе и учебном заведении с противорадиационным укрытием обучается 3146 детей. Всего в разных форматах зарегистрировано 104 тысяч школьников, среди них в Харькове находится около 54 тысяч учеников. Деменко заверила, что власти делают все возможное для того, чтобы в городе появлялось больше ячеек для проведения офлайн-уроков.

Напомним, на станции метро "Имени О. С. Масельского" оборудуют классы для обучения школьников. Такое решение местный совет принял в связи с ростом спроса на очное обучение среди детей. В настоящее время метрошколу посещает максимальное количество учеников, которое может принять учебное заведение, – 2191 ученик.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Харькове построят еще три подземные школы.

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