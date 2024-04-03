В Харькове построят еще три подземные школы: мэр озвучил грандиозные планы

В Харькове к началу нового учебного года планируют построить еще три подземные школы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, для строительства рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы.

Терехов отметил, что такие учебные заведения должны появиться в каждом районе города. Кроме того, официальный Telegram-канал Харьковского городского совета сообщил, что на средства субвенции из государственного бюджета одну подземную школу проектирует областная военная администрация.

"Хочу, чтобы к началу нового учебного года в Харькове появились еще три подземные школы. Во всяком случае, мы работаем над этим", – сказал мэр города.

Напомним, первую подземную школу построили в Индустриальном районе. Реализация этого проекта обошлась в 58,8 млн грн. На первое время в заведении установили оборудование из школ, которые из-за войны пока не работают. Помещение имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены. В этом году за парты сядут уже 600 школьников, а набор детей на следующий учебный год уже завершен.

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В то же время в метрошколе Харькова с начала ее открытия общее количество школьников увеличилось более чем вдвое. Сейчас за партами учится 2191 ребенок. Заведение не справляется с наплывом учеников, поэтому местные власти объявляли об увеличении количества подземных школ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что подземные школы появятся еще в одном регионе Украины.

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